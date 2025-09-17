Путешествия
12:14, 17 сентября 2025
Путешествия

В России рассказали о работе над возобновлением прямых рейсов в США

Рябков: Россия работает над возобновлением авиасообщения с США
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jen Golbeck / Globallookpress.com

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал о работе над возобновлением прямых рейсов в США. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Рябков подчеркнул, что отклика со стороны США в этом вопросе пока нет. По его словам, профильные ведомства делают все возможное для поисков решения этой задачи. Замглавы МИД понадеялся, что «в Вашингтоне сформируется более конструктивный настрой» относительно темы авиасообщения с РФ.

Ранее Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что не слышал заявлений, связанных с планами по возобновлению прямых рейсов между Россией и США.

