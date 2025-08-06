Раскрыты сроки запуска прямых рейсов из России в Доминикану

Прямые рейсы из России в Доминикану могут запустить уже зимой 2025 года

Прямые рейсы из России в Доминикану могут запустить уже в зимнем сезоне 2025 года. Такие сроки раскрыл в беседе с «Известиями» директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

По словам Щетинина, Доминиканская Республика очень заинтересована в возобновлении авиасообщения с Россией. Если договоренности между странами будут достигнуты, это станет возможным уже зимой.

Ранее россияне назвали Доминикану в числе самых желанных направлений для путешествий. В списке также оказались Мальдивы, Филиппины и Япония.