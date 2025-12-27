Беспилотники атаковали Москву

Собянин: На подлете к Москве уничтожены три БПЛА

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожены на подлете к Москве, сообщил в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на месте падения обломков дронов находятся специалисты экстренных служб. Подробностей о местах уничтожения летательных аппаратов, а также о возможных разрушениях и пострадавших он не привел.

Минобороны России также отчиталось о сбитых украинских дронах днем 27 декабря. По данным ведомства, с 13:00 по 15:00 Киев попытался атаковать Брянскую область с помощью 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все воздушные цели были ликвидированы.