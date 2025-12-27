Реклама

11:10, 27 декабря 2025Мир

В Европе потребовали немедленной отставки фон дер Ляйен

Финский политик Мема потребовал немедленной отставки фон дер Ляйен
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен необходимо отправить в отставку из-за санкций, введенных против полковника Генштаба Швейцарии в отставке Жака Бода. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Санкции против Жака Бода незаконны. Они показывают настоящее лицо Европейского союза — чистую диктатуру. ЕК нарушает все конвенции Евросоюза и принцип верховенства права. (...) Мы требуем немедленной отставки Урсулы фон дер Ляйен за ежедневное жестокое обращение с гражданами ЕС», — написал политик.

11 декабря издание EUobserver сообщило, что Евросоюз вводит санкции против Бода за связи с Россией. Также под ограничения попали бывший американский военный Джон Дуган и бывший французский офицер-десантник Ксавье Моро.

Ранее Мема заявил, что ЕС идет по опасному пути в вопросе помощи Украине. По его мнению, действия объединения могут привести к крупномасштабной войне в Европе.

