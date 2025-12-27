Реклама

17:35, 27 декабря 2025

Нарколог раскрыл последствия регулярного употребления алкоголя

Нарколог Хакимзанов: Научно доказано, что алкоголь является канцерогеном
Наталья Обрядина

Фото: AYDO8 / Shutterstock / Fotodom

Психиатр-нарколог, заместитель главного врача клиники «Алкомед» Рафаэль Хакимзанов рассказал, почему алкоголь существенно повышает риск развития рака. Последствия употребления спиртных напитков он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, уже давно научно доказано, что входящий в состав алкоголя этанол является сильным канцерогеном. Дело в том, что при расщеплении этого вещества в организме образуется крайне токсичный ацетальдегид, провоцирующий похмелье и повреждающий ДНК клеток. «Клетка с поврежденной ДНК — это "поломанная" инструкция по построению организма. Когда такие поломки накапливаются, риск мутации клеток и их неконтролируемого деления, то есть рака, возрастает в разы», — предупредил Хакимзанов.

Врач добавил, что регулярное употребление алкоголя ведет к дефициту ключевых витаминов-антиоксидантов, таких как фолиевая кислота, витамины А, С, Е, группы В, которые предотвращают повреждение ДНК. Кроме того, по его словам, в процессе переработки этанола в организме образуются свободные радикалы, повреждающие клетки и создающие благоприятные условия для появления злокачественных новообразований.

«Доказана прямая связь спиртных напитков с повышенным риском развития как минимум семи видов онкологических заболеваний: рака ротовой полости, глотки, гортани, пищевода, печени, толстой и прямой кишки и молочной железы», — подытожил врач.

Ранее нарколог Андрей Тюрин предостерег от злоупотребления модной корейской водкой соджу. По его словам, этот напиток разрушает печень и вызывает сильную алкогольную интоксикацию.

