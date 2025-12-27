Реклама

12:51, 27 декабря 2025Экономика

В «Газпроме» рассказали о «крайне сложной» ситуации с газом в Прибалтике

Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: 63ru78 / Shutterstock / Fotodom  

Ситуация с запасами газа в странах Прибалтики сложная. Такое заявление сделал «Газпром» в Telegram-канале.

«Крайне сложная ситуация — в Прибалтике. (...) Единственное хранилище газа в регионе опустошено уже более чем наполовину», — сказано в публикации.

Отмечается, что заполненность Инчукалнского подземного хранилища газа (ПХГ) сократилась до 49,5 процента. В прошлом году этот показатель был зафиксирован лишь к середине февраля.

В сентябре глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о срыве подготовки к отопительному сезону в Европе. Он подчеркнул, что европейские страны не осознают проблемы с закачкой газа в свои ПХГ.

