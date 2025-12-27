Реклама

11:59, 27 декабря 2025

В Таиланде задержали бывшего депутата российского региона

В Таиланде Интерпол задержал экс-депутата Приморья Назарца
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: @dmitrii_nazaretc

В Таиланде Интерпол задержал экс-депутата Приморья Дмитрия Назарца. Об этом пишет Mash в своем Telegram-канале.

Сообщается, что его задержали при помощи полиции королевства. Правоохранительные органы выявили его причастность к преступлениям при проверке документов в общественном месте.

В России в отношении Назарца возбуждено дело о контрабанде леса на сумму 637 миллионов долларов. Он занимался экспортом лесных изделий в Китай в период с 2016 по 2019 год.

В 2023 году Дмитрия Назарца лишили полномочий из-за многократного пропуска заседаний его комитета без уважительных причин в течение года. Тогда предложение рассмотреть досрочное прекращение полномочий Назарца поступило 3 июля от комитета по продовольственной политике и природопользованию.

