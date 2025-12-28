В России отреагировали на информацию о перемирии между Москвой и Киевом в районе ЗАЭС

Сенатор Джабаров: Заявление МАГАТЭ о перемирии в районе ЗАЭС может быть уткой

Заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о перемирии между Россией и Украиной в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может быть уткой, допустил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я верю только официальному заявлению нашего руководства, либо то, что заявит [официальный представитель Кремля Дмитрий] Песков о позиции президента, либо в слова министра иностранных дел [Сергея Лаврова]. Все эти заявления МАГАТЭ о перемирии, о совместном использовании вызывают большие сомнения. Считаю, что это может быть очередной уткой. А если это серьезно, то все-таки такие заявления должны приходить не от МАГАТЭ, а от стран, которые ведут переговоры между собой», — прокомментировал Джабаров.

Ранее Гросси заявил о перемирии между Россией и Украиной в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Он сообщил о начале «важнейших» ремонтных работ линий электропередачи, обеспечивающих снабжение ЗАЭС, после установления режима локального прекращения огня. По словам гендиректора МАГАТЭ, восстановительные работы продлятся несколько дней.

