14:34, 28 декабря 2025Бывший СССР

Объявлено перемирие между Россией и Украиной на одном участке

Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил о перемирии между Россией и Украиной возле ЗАЭС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Вид на территорию Запорожской атомной электростанции

Вид на территорию Запорожской атомной электростанции. Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о перемирии между Россией и Украиной в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Сообщение опубликовано на странице агентства в X.

«Генеральный директор Гросси благодарит обе стороны за согласие на этот новый временный "период молчания" с целью восстановления передачи электроэнергии», — подчеркивается в публикации.

Гросси сообщил о начале «важнейших» ремонтных работ линий электропередачи, обеспечивающих снабжение ЗАЭС, после установления режима локального прекращения огня. По словам гендиректора МАГАТЭ, восстановительные работы продлятся несколько дней.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал о постоянных угрозах сотрудникам с украинской стороны. Он добавил, что, несмотря на постоянное психологическое давление, со временем персонал станции стал реагировать на угрозы спокойно.

