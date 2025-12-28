Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:39, 28 декабря 2025Бывший СССР

На ЗАЭС рассказали о постоянных угрозах с украинской стороны

Черничук: Сотрудникам ЗАЭС регулярно поступают угрозы с украинской стороны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Сотрудникам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) регулярно поступают угрозы расправой с украинской стороны, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, сотрудникам постоянно поступают угрозы. «На них оказывают моральное давление. Угрожают поквитаться, когда, по мнению Вооруженных сил Украины (ВСУ), они придут сюда в город и станция перейдет под их контроль», — подчеркнул он.

Черничук добавил, что несмотря на постоянное психологическое давление, со временем персонал станции стал реагировать на угрозы спокойно.

Ранее директор станции рассказал, что обстановка на ЗАЭС контролируемая, несмотря на периодические обстрелы со стороны ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский удар вызвал шок на восточном фланге НАТО. Украину атаковали почти 500 беспилотников и 40 ракет

    Появилась новая версия ликвидации главаря «Русского добровольческого корпуса»

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    Немецкий журналист предсказал реакцию Трампа на план Зеленского по Украине

    На Западе предупредили об опасности гарантий безопасности США для Украины

    Стало известно о переносе встречи Трампа и Зеленского

    Беженец рассказал о похищении жителей Красноармейска

    Российский военкор допустил ликвидацию командира РДК своими

    Портрет Асада уберут с сирийской валюты

    На ЗАЭС рассказали о постоянных угрозах с украинской стороны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok