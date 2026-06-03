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19:00, 3 июня 2026Бывший СССР

Захарова указала на недостаток внимания США к конфликту на Украине

Захарова: США, к сожалению, уделяют конфликту на Украине меньше внимания из-за Ирана
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Zack Frank / Shutterstock / Fotodom

США, к сожалению, уделяют конфликту на Украине меньше внимания из-за Ирана. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.

«Из-за войны в Иране изменилось участие США в ситуации на Украине. К сожалению, они уделяют нам меньше внимания, а нам нужно, чтобы они уделяли нам больше внимания», — сказала дипломат.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина перестала быть в фокусе внимания США после начала конфликта с Ираном. По его словам, в Киев до сих пор не прибыла группа американских переговорщиков, которая должна была возобновить консультации насчет потенциального заключения мирного договора.

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