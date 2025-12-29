Президент и премьер Польши успели поссориться и пожелать друг другу «сладких снов»

RMF: Навроцкий и Туск поспорили из-за политики, а потом пожелали спокойной ночи

Президент Польши Кароль Навроцкий и польский премьер-министр Дональд Туск поссорились на площадке соцсети Х, вступив в дискуссию о политике и истории. Об этом сообщает радио RMF 24.

«Навроцкий в очередной раз назвал Запад главной угрозой для Польши. В этом суть спора между антиевропейским блоком (...) и нашей коалицией. Это смертельно серьезный спор, спор о наших ценностях, безопасности, суверенитете. Восток или Запад», — написал на своей странице Туск.

Реакция Навроцкого не заставила себя ждать. «Трудно поверить, что мы закончили один и тот же факультет — исторический. Вы обвиняете Болеслава Храброго в борьбе на Востоке и Западе, а повстанцев Великой Польши — в борьбе за Польшу против немцев (которые тоже являются Западом)?» — ответил Навроцкий, имея в виду первого короля Польши Болеслава I, воевавшего с немецкими императорами Священной Римской империи и Киевской Русью, а также борцов за польскую независимость в XVIII, XIX и XX веках.

Навроцкий также заявил, что Туск «намеренно провоцирует конфликт», однако в конце публикации пожелал главе польского правительства хорошего воскресенья.

Сладких снов Дональд Туск Ответ на нападки Навроцкого

«Спокойной ночи», — завершил перепалку Навроцкий.

Ранее Туск пожаловался на Навроцкого, что тот уже много недель не отвечает на его телефонные звонки.