Туск пожаловался, что Навроцкий уже много недель не отвечает на его звонки

Премьер-министр Польши Дональд Туск пожаловался, что польский президент Кароль Навроцкий уже много недель не отвечает на его телефонные звонки. Об этом он заявил в эфире телеканала Polsat.

«Много недель он [Навроцкий] не подходит к телефону», — сказал Туск.

По словам главы польского правительства, он предпринял попытки тесного сотрудничества с Навроцким по внешней политике, но много недель на это нет никакой реакции. Туск подчеркнул, что в начале его отношения с президентом Польши были не самыми плохими, однако он и его люди стали делать все, чтобы сохранить конфликт.

Ранее Туск заявил, что граничащие с Россией страны НАТО намерены вытягивать из Европейского союза еще больше денег на военные расходы. Он отметил, что данный подход и сейчас работает «неплохо», но дальше будет «еще лучше».