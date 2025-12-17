Реклама

10:52, 17 декабря 2025Мир

Президент Польши перестал отвечать на звонки премьера

Туск пожаловался, что Навроцкий уже много недель не отвечает на его звонки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск пожаловался, что польский президент Кароль Навроцкий уже много недель не отвечает на его телефонные звонки. Об этом он заявил в эфире телеканала Polsat.

«Много недель он [Навроцкий] не подходит к телефону», — сказал Туск.

По словам главы польского правительства, он предпринял попытки тесного сотрудничества с Навроцким по внешней политике, но много недель на это нет никакой реакции. Туск подчеркнул, что в начале его отношения с президентом Польши были не самыми плохими, однако он и его люди стали делать все, чтобы сохранить конфликт.

Ранее Туск заявил, что граничащие с Россией страны НАТО намерены вытягивать из Европейского союза еще больше денег на военные расходы. Он отметил, что данный подход и сейчас работает «неплохо», но дальше будет «еще лучше».

