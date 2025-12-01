Премьер Польши признался в «вытягивании» денег у ЕС из-за России

Туск: Граничащие с РФ страны НАТО неплохо вытягивают деньги из ЕС

Граничащие с Россией страны НАТО намерены вытягивать из Европейского союза (ЕС) еще больше денег на военные расходы. В этом признался премьер-министр Польши Дональд Туск.

«То, что мы планировали, над чем мы работали много месяцев — построение формата восточного фланга, то есть стран, которые на земле или через море граничат с Россией. Эта группа будет вытягивать из ЕС столько, сколько возможно», — сказал он.

Политик подчеркнул, что данный подход и сейчас работает «неплохо», но дальше будет «еще лучше». По его словам, деньги будут идти на охрану границы с РФ.

Ранее Туск заявил, что у Европы и США есть общие враги. «Европа — ваш ближайший союзник, а не ваша проблема. И у нас есть общие враги. По крайней мере так было в течение последних 80 лет», — написал он.