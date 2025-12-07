Реклама

10:38, 7 декабря 2025Мир

Туск заявил об общих для США и Европы врагах после слов Маска об упразднении ЕС

Туск заявил, что у Европы и США есть общие враги
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что у Европы и США есть общие враги. Пост появился в соцсети X.

«Европа — ваш ближайший союзник, а не ваша проблема. И у нас есть общие враги. По крайней мере так было в течение последних 80 лет», — написал он.

По словам премьер-министра, Евросоюз и США должны придерживаться этой мысли, так как это единственная разумная стратегия общей безопасности.

Ранее Маск призвал ликвидировать ЕС и вернуть суверенитет отдельным странам. «ЕС нужно устранить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ», — говорится в сообщении предпринимателя.

