13:34, 29 декабря 2025Россия

Власти объяснились после поздравления россиян с четырьмя ошибками в одном слове

В Кронштадте ответственными за ошибки в поздравлении горожан назвали оформителей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Власти Кронштадтского района Санкт-Петербурга возложили на оформителей сцены вину за ошибки в названии города в поздравлении горожан с Новым годом. Об этом сообщили изданию «Подъем» в местной администрации.

Ранее в ходе проходившего на центральной площади города мероприятия «В ожидании чуда!», организованном властями, на сцене разместили надпись сразу с четырьмя ошибками в названии Кронштадта. «С Новым годом, Крондшатд», — гласило поздравление.

Собеседник «Подъема» объяснил, что ошибку на центральной видеозаставке допустил исполнитель, оформлявший сцену. «По данному факту со стороны заказчика в адрес исполнителя будут приняты меры ответственности, согласно условиям заключенного контракта», — сообщили в администрации.

Ранее в Екатеринбурге выпускникам гимназии № 35 выдали аттестаты с грамматической ошибкой. Вместо слова «медицины» в названии одного из предметов в документах было напечатано «медищины».

