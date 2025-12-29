Реклама

Экономика
12:54, 29 декабря 2025Экономика

Закредитованным россиянам станет сложнее взять ипотеку

«Совкомбанк»: Закредитованным россиянам станет сложнее взять ипотеку на дом
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Globallookpress.com

Закредитованным россиянам в предстоящем году станет сложнее взять ипотеку на строительство дома. Об этом со ссылкой на специалистов «Совкомбанка» сообщили в РИА Новости.

«Банк России сохраняет жесткую макропруденциальную политику в части высокорискованных ипотечных кредитов — на первый квартал 2026 года ужесточил лимиты по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство», — уточнили в финансовой организации.

Между тем действующие правила, которые касаются покупки квартир в ипотеку, регулятор менять не стал.

В октябре 2025 года ЦБ ужесточил на первый квартал 2026-го регулирование выдачи жилищных кредитов в сегменте индивидуального жилищного строительства и по нецелевым потребкредитам под залог недвижимости. Отмечалось, что для вышеуказанных сегментов исторически характерна большая доля кредитов, которые выдаются заемщикам с высокой долговой нагрузкой и чаще допускающих просрочки.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что власти РФ не планируют расширять список программ льготной ипотеки в стране.

