Россиянам рассказали о планах расширить список программ льготной ипотеки

Российские власти не планируют расширять список программ льготной ипотеки. Этого не позволяют возможности бюджета, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Известиям».
По словам депутата, к запуску новых ипотечных программ с господдержкой нужно подходить аккуратно. «Важно понимать, что новые ипотечные госпрограммы нельзя вводить бесконечно — к этому вопросу в принципе нужно относиться осторожно в условиях ограниченности бюджета», — заявил Аксаков.
Парламентарий отметил, что в правительстве считают расширение льготных программ ипотеки нецелесообразным. Вместо этого власти сосредоточены на усовершенствовании существующих механизмов — в том числе семейной ипотеки. В планах сделать так, чтобы эти программы точно соответствовали социально-экономическим целям страны.
Ранее Аксаков рассказал о планах снижать ставку по семейной ипотеке автоматически при рождении детей. Депутат уточнил, уточнил, что такой механизм хотят закрепить на законодательном уровне, чтобы стимулировать рождаемость в стране.