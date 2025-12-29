Реклама

Экономика
07:54, 29 декабря 2025Экономика

Россиянам рассказали о планах расширить список программ льготной ипотеки

Депутат Аксаков: Бюджет не позволяет расширять список программ льготной ипотеки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российские власти не планируют расширять список программ льготной ипотеки. Этого не позволяют возможности бюджета, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Известиям».

По словам депутата, к запуску новых ипотечных программ с господдержкой нужно подходить аккуратно. «Важно понимать, что новые ипотечные госпрограммы нельзя вводить бесконечно — к этому вопросу в принципе нужно относиться осторожно в условиях ограниченности бюджета», — заявил Аксаков.

Парламентарий отметил, что в правительстве считают расширение льготных программ ипотеки нецелесообразным. Вместо этого власти сосредоточены на усовершенствовании существующих механизмов — в том числе семейной ипотеки. В планах сделать так, чтобы эти программы точно соответствовали социально-экономическим целям страны.

Ранее Аксаков рассказал о планах снижать ставку по семейной ипотеке автоматически при рождении детей. Депутат уточнил, уточнил, что такой механизм хотят закрепить на законодательном уровне, чтобы стимулировать рождаемость в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
