Россиянам рассказали о планах расширить список программ льготной ипотеки

Депутат Аксаков: Бюджет не позволяет расширять список программ льготной ипотеки

Российские власти не планируют расширять список программ льготной ипотеки. Этого не позволяют возможности бюджета, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Известиям».

По словам депутата, к запуску новых ипотечных программ с господдержкой нужно подходить аккуратно. «Важно понимать, что новые ипотечные госпрограммы нельзя вводить бесконечно — к этому вопросу в принципе нужно относиться осторожно в условиях ограниченности бюджета», — заявил Аксаков.

Парламентарий отметил, что в правительстве считают расширение льготных программ ипотеки нецелесообразным. Вместо этого власти сосредоточены на усовершенствовании существующих механизмов — в том числе семейной ипотеки. В планах сделать так, чтобы эти программы точно соответствовали социально-экономическим целям страны.

Ранее Аксаков рассказал о планах снижать ставку по семейной ипотеке автоматически при рождении детей. Депутат уточнил, уточнил, что такой механизм хотят закрепить на законодательном уровне, чтобы стимулировать рождаемость в стране.