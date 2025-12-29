Реклама

Экономика
06:24, 29 декабря 2025

Названо условие для автоматического снижения ставки по семейной ипотеке

Аксаков: Ставку по семейной ипотеке начнут снижать автоматически благодаря детям
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ставка по семейной ипотеке в России может снижаться автоматически благодаря детям. Такое условие назвал в эксклюзивном интервью «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Эксперт уточнил, что такой механизм хотят закрепить на законодательном уровне, чтобы стимулировать рождаемость в стране.

«Ставка по семейной ипотеке должна автоматически снижаться при рождении детей — до 6 процентов после появления второго ребенка и далее до 4 процентов при рождении третьего», — заявил парламентарий.

Согласно этой идее, появится гибкий подход к поддержке детей, так как условия уже взятого семейного жилищного кредита будут улучшаться с появлением второго и третьего ребенка, а оформлять новую ипотеку не придется. Это поможет облегчить финансовое бремя и снизить общую переплату по займу.

В рамках этого проекта власти хотят дифференцировать ставки по семейной ипотеке: 10 процентов — семьям с одним ребенком, 6 и 4 процента — семьям с двумя и тремя детьми соответственно. Окончательное решение, как будет выглядеть программа, хотят принять в первом квартале нового года.

По словам Аксакова, идею поддержали центральные органы власти, тема выносилась на обсуждение с Минфином и Центробанком. Он подчеркнул, что почти все принявшие участие в дискуссии согласились с правильностью такого подхода.

Ранее член комитета Госдумы по труду социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что с 1 февраля 2026 года вступят в силу новые правила оформления семейной ипотеки. Согласно им, будет возможно получить лишь один льготный кредит на семью, а супруги обязательно должны выступить созаемщиками.

