В России с февраля вступят в силу новые правила оформления семейной ипотеки

Стенякина: В РФ с 1 февраля будет возможна лишь одна льготная ипотека на семью

В России с 1 февраля 2026 года вступят в силу новые правила оформления семейной ипотеки, согласно нововведениям, будет возможно получить лишь один льготный кредит на семью, а супруги обязательно должны выступить созаемщиками. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, передает РИА Новости.

У супругов сохраняется возможность для привлечения третьих лиц к получению ипотечного кредита по программе, если их дохода не хватает.

Стенякина пояснила, что указанные меры призваны предотвратить злоупотребления. По ее словам, льготные кредиты стали использоваться для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий.

«Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий», — сказала депутат.

