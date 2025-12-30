ВС России уничтожили прозванные «Зелеными драконами» американские БТР ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили в зоне специальной военной операции два американских бронетранспортера (БТР) М113, которые получили прозвище «Зеленый дракон». Это следует из сообщения Министерства обороны России.

Как рассказали журналистам в оборонном ведомстве, один из «Драконов» был применен в зоне действия группировки войск «Днепр», другой — в зоне ответственности группировки «Юг». Обе единицы техники были уничтожены российскими военными. Кроме того, бойцам Вооруженных сил России удалось уничтожить боевую бронированную машину HMMWV.

БТР М113 был разработан в конце пятидесятых годов двадцатого века, его массовое производство и использование началось в шестидесятые. Известность M113 получил во Вьетнамскую войну. Военнослужащие армии Демократической республики Вьетнам прозвали эту военную технику «Зеленым драконом».

Ранее появились подробности о новом роде российских войск — войсках беспилотных систем.