Россия
11:22, 25 декабря 2025Россия

Появились подробности о новом роде российских войск

Минобороны: Войска беспилотных систем приступили к занятиям по боевой подготовке
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Полк нового рода российских войск — беспилотных систем — приступил к занятиям по боевой подготовке. Эти подробности о войсках появились в Telegram-канале Министерства обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, тренировки проходят на одном из полигонов Московского военного округа.

«Операторы FPV-дронов научились противодействовать беспилотным системам противника, (...) провели тренировку по перемещению комплексов в различных условиях местности», — говорится в публикации Минобороны.

Как сообщалось ранее, в качестве эмблемы войск беспилотных систем было решено выбрать скрещенные стрелу и меч с крылатой микросхемой со звездой в месте перекрестья.

