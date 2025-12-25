Появились подробности о новом роде российских войск

Минобороны: Войска беспилотных систем приступили к занятиям по боевой подготовке

Полк нового рода российских войск — беспилотных систем — приступил к занятиям по боевой подготовке. Эти подробности о войсках появились в Telegram-канале Министерства обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, тренировки проходят на одном из полигонов Московского военного округа.

«Операторы FPV-дронов научились противодействовать беспилотным системам противника, (...) провели тренировку по перемещению комплексов в различных условиях местности», — говорится в публикации Минобороны.

Как сообщалось ранее, в качестве эмблемы войск беспилотных систем было решено выбрать скрещенные стрелу и меч с крылатой микросхемой со звездой в месте перекрестья.