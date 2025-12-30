Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:43, 30 декабря 2025Мир

В США выступили с предупреждением к ЕС из-за России

Уилкерсон: ЕС ждет ядерный удар в случае конфликта с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) будет ждать ядерная демонстрация в случае вступления в конфликт с Россией. Об этом предупредил бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон на YouTube.

По его словам, сейчас европейские страны находятся на пути к конфронтации с Москвой, однако они не осознают, к каким последствиям это может привести. «Во всяком случае, они собираются провести, вероятно, в Прибалтике операцию под ложным флагом», — указал Уилкерсон.

Он подчеркнул, что европейские лидеры, следуя политическими догмам, потеряли чувство реальности и играют с огнем.

Ранее главу евродипломатии Каю Каллас обвинили в подстрекальстве к войне после ее слов о России. Она заявила, что убедила некоторые страны отказаться от проведения дипломатических встреч с российским лидером Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пообещал покинуть пост президента Украины. Политик назвал необходимое для этого условие

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Рядом с резиденцией Трампа ограничивали воздушное сообщение

    Российский губернатор описал самый страшный день за время СВО

    Москвичам предсказали погодные качели

    Тарасова назвала спортсмена года в России

    Мирошник раскрыл число погибших от атак ВСУ россиян

    В США выступили с предупреждением к ЕС из-за России

    Российская авиакомпания опровергла информацию о «самолете-призраке»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok