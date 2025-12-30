В США выступили с предупреждением к ЕС из-за России

Уилкерсон: ЕС ждет ядерный удар в случае конфликта с Россией

Европейский союз (ЕС) будет ждать ядерная демонстрация в случае вступления в конфликт с Россией. Об этом предупредил бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон на YouTube.

По его словам, сейчас европейские страны находятся на пути к конфронтации с Москвой, однако они не осознают, к каким последствиям это может привести. «Во всяком случае, они собираются провести, вероятно, в Прибалтике операцию под ложным флагом», — указал Уилкерсон.

Он подчеркнул, что европейские лидеры, следуя политическими догмам, потеряли чувство реальности и играют с огнем.

Ранее главу евродипломатии Каю Каллас обвинили в подстрекальстве к войне после ее слов о России. Она заявила, что убедила некоторые страны отказаться от проведения дипломатических встреч с российским лидером Владимиром Путиным.