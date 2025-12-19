В словах Каллас увидели подстрекальства к войне

Дизен: Каллас провоцирует войну, призывая разорвать отношения с РФ

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас фактически провоцирует военный конфликт, призывая другие государства разорвать дипломатические отношения с Россией. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

«Если ваш главный дипломат не верит в дипломатию, то война — наиболее вероятный исход», — написал он.

Так Дизен отреагировал слова главы евродипломатии о том, что она убедила некоторые страны отказаться от проведения дипломатических встреч с российским лидером Владимиром Путиным .

Ранее Каллас заявила, что ЕС выделит Армении 15 миллионов евро для противодействия России. По ее словам, средства будут направлены на «повышение сопротивляемости» Армении и на «борьбу со внешним вмешательством» перед выборами в парламент, которые состоятся летом 2026 года.