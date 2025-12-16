Реклама

Мир
02:58, 16 декабря 2025Мир

В России обвинили Запад в попытке «разворошить» Южный Кавказ

Дипломат Калугин: Запад пытается рассорить Южный Кавказ с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин обвинил Запад в попытке «разворошить» Южный Кавказ и рассорить его с Москвой, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что происходящее в регионе всегда непосредственно касалось России и ее интересов в сфере безопасности и экономики. Именно поэтому, по мнению дипломата, западные страны активизировали деструктивные усилия.

«Они пытаются "разворошить" Южный Кавказ, вбить клинья в отношения государств региона с Россией, рассорить нас», — подчеркнул Калугин.

Он добавил, что это политика разделения и попытка надавить на «болевую точку» России, каковой большинство западных стран считают регион.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС выделит Армении 15 миллионов евро для противодействия России. По ее словам, средства будут направлены на «повышение сопротивляемости» Армении и на «борьбу со внешним вмешательством» перед выборами в парламент, которые состоятся летом 2026 года.

