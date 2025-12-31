Реклама

13:06, 31 декабря 2025Бывший СССР

Украинский солдат помог раненому бойцу ВС России и добровольно сдался

Украинский солдат Сергей Шевченко спас раненого россиянина и сдался в плен
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Украинский военнослужащий Сергей Шевченко, находившийся в районе Гуляйполя Запорожской области, помог раненому бойцу Вооруженных сил (ВС) России после удара украинского беспилотника и добровольно сдался в плен. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шевченко, во время атаки тяжелого дрона ВСУ укрытие, в котором он находился, оказалось разрушено. Очнувшись после взрыва, он услышал крики и увидел неподалеку раненого российского военнослужащего. Осознав, что оба оказались под угрозой повторного удара, они переждали, пока беспилотник покинет район.

Украинский солдат сообщил, что оказал раненому первую помощь: перевязал его, дал бинты и обезболивающее. После этого они дождались подхода российских военнослужащих, которым украинский солдат сдался без сопротивления.

Шевченко был направлен украинским командованием в район Гуляйполя без средств связи, что, по его словам, существенно осложнило ситуацию и повлияло на дальнейшее развитие событий.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что 2026 год может стать годом окончания украинского конфликта.

