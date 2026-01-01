Россиянам посоветовали самый полезный суп после новогоднего застолья

Врач Лопатин: После обильного застолья и при похмелье надо съесть куриный суп

Гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин назвал самый полезный суп, который облегчит тяжесть в желудке после обильного новогоднего застолья. Своей рекомендацией он поделился с россиянами в разговоре с «Лентой.ру».

После обильного застолья или при похмелье врач посоветовал съесть обычный куриный суп на легком бульоне. «Это блюдо поможет активизировать работу пищеварительной системы и нормализовать состояние слизистой желудка, которая может быть раздражена из-за воздействия алкоголя. Альтернативным вариантом станут супы на овощных бульонах, например, постный борщ или щи. Они не перегружают желудочно-кишечный тракт и способствуют мягкому восстановлению», — объяснил Лопатин.

При этом от попыток справиться с похмельем при помощи наваристых супов на говяжьем или бараньем бульонах (например, солянкой, харчо или хашем) врач рекомендовал воздержаться. Он предупредил, что жирные супы создают дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную железу, поэтому им приходится переваривать жирную пищу, а не бороться с интоксикацией и последствиями переедания

Специалист заверил, что жирные супы только замедлят процесс восстановления. По словам Лопатина, бороться с похмельем и неприятными симптомами после них придется еще дольше.

Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, какие сочетания популярных новогодних блюд особенно опасны. По словам врача, сочетание жирной еды, майонеза и крепкого алкоголя может спровоцировать приступ острого панкреатита или желчной колики.