Названо самое опасное сочетание новогодних блюд

Гастроэнтеролог Белоусов: Жирное, майонез и алкоголь опасны после десяти вечера

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, какие сочетания популярных новогодних блюд особенно опасны. Их доктор назвал в беседе с изданием РИАМО.

«На новогоднем столе не существует одного "самого опасного" блюда. Проблема в их сочетании — особенно когда речь идет о жирной пище, майонезных салатах и алкоголе, да еще в позднее время и в больших количествах», — объяснил Белоусов.

По словам врача, сочетание жирной еды, майонеза и крепкого алкоголя может спровоцировать приступ острого панкреатита или желчной колики. При этом, как подчеркнул доктор, после десяти вечера оно особенно опасно, так как в это время снижается активность пищеварительных ферментов.

