Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:33, 15 декабря 2025Забота о себе

Названо самое опасное сочетание новогодних блюд

Гастроэнтеролог Белоусов: Жирное, майонез и алкоголь опасны после десяти вечера
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: thekovtun / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, какие сочетания популярных новогодних блюд особенно опасны. Их доктор назвал в беседе с изданием РИАМО.

«На новогоднем столе не существует одного "самого опасного" блюда. Проблема в их сочетании — особенно когда речь идет о жирной пище, майонезных салатах и алкоголе, да еще в позднее время и в больших количествах», — объяснил Белоусов.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

По словам врача, сочетание жирной еды, майонеза и крепкого алкоголя может спровоцировать приступ острого панкреатита или желчной колики. При этом, как подчеркнул доктор, после десяти вечера оно особенно опасно, так как в это время снижается активность пищеварительных ферментов.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая заявила, что любители овсянки на завтрак могут извлечь из нее максимальную пользу, если прислушаются к нескольким советам. Она призвала выбирать овсяные хлопья исключительно длительной варки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о способности «Темного орла» долететь до Москвы. Гиперзвуковая ракета Вашингтона действительно угрожает России?

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Елена Летучая показала фото в бикини

    Конфликт кабанов запечатлели камеры в заповедных лесах российского региона

    Минфин США забраковал еще одного претендента на активы «Лукойла»

    Среди жертв теракта в Австралии оказались россияне

    Родившая на другом континенте супруга российского депутата выступила с заявлением

    Украине договорились предоставить схожие с пятой статьей НАТО гарантии

    Зеленский высказался о приближении мира

    Каллас объяснила неудачу в переговорах ЕС и США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok