Любителям овсянки на завтрак дали несколько советов

Врач Помойнецкая призвала выбирать овсяные хлопья долгой варки

Гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая заявила, что любители овсянки на завтрак могут извлечь из нее максимальную пользу, если будут следовать нескольким советам. Их она дала в своем Telegram-канале.

Помойнецкая призвала выбирать овсяные хлопья исключительно долгой варки. «В составе каш-пятиминуток имеются добавки в виде сахара, ароматизаторов, красителей. Такие каши не подходят никому. Такой вариант хлопьев является источником простых углеводов. Они не содержат клетчатку, задирают глюкозу в крови и не дают насыщения», — пояснила она.

Варить кашу врач посоветовала на воде, растительном молоке или же костном бульоне. Для сытости можно добавить в блюдо тертый твердый сыр, вареное яйцо, рыбу, тушеные грибы, брынзу или авокадо, порекомендовала доктор.

