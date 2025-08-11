Любителям овсянки на завтрак дали несколько советов

Гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая заявила, что любители овсянки на завтрак могут извлечь из нее максимальную пользу, если будут следовать нескольким советам. Их она дала в своем Telegram-канале.
Помойнецкая призвала выбирать овсяные хлопья исключительно долгой варки. «В составе каш-пятиминуток имеются добавки в виде сахара, ароматизаторов, красителей. Такие каши не подходят никому. Такой вариант хлопьев является источником простых углеводов. Они не содержат клетчатку, задирают глюкозу в крови и не дают насыщения», — пояснила она.
Варить кашу врач посоветовала на воде, растительном молоке или же костном бульоне. Для сытости можно добавить в блюдо тертый твердый сыр, вареное яйцо, рыбу, тушеные грибы, брынзу или авокадо, порекомендовала доктор.
Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова посоветовала не употреблять шаурму летом. Дело в том, что, по ее словам, в это время года размножение бактерий на продуктах происходит интенсивнее.