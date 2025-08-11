Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:31, 11 августа 2025Забота о себе

Любителям овсянки на завтрак дали несколько советов

Врач Помойнецкая призвала выбирать овсяные хлопья долгой варки
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая заявила, что любители овсянки на завтрак могут извлечь из нее максимальную пользу, если будут следовать нескольким советам. Их она дала в своем Telegram-канале.

Помойнецкая призвала выбирать овсяные хлопья исключительно долгой варки. «В составе каш-пятиминуток имеются добавки в виде сахара, ароматизаторов, красителей. Такие каши не подходят никому. Такой вариант хлопьев является источником простых углеводов. Они не содержат клетчатку, задирают глюкозу в крови и не дают насыщения», — пояснила она.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022

Варить кашу врач посоветовала на воде, растительном молоке или же костном бульоне. Для сытости можно добавить в блюдо тертый твердый сыр, вареное яйцо, рыбу, тушеные грибы, брынзу или авокадо, порекомендовала доктор.

Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова посоветовала не употреблять шаурму летом. Дело в том, что, по ее словам, в это время года размножение бактерий на продуктах происходит интенсивнее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские спецслужбы начали вербовать пожилых россиянок. Как их принуждают к терактам против военных?

    Министр спорта заявил о подготовке сборной России к участию в ОИ-2028 в полном составе

    Раскрыто возможное место встречи Путина и Трампа на Аляске

    В России ответили на слова Мерца о переговорах на Аляске

    В российском регионе мужчина расправился с бывшей женой в машине

    Нефть подешевела максимальными с начала лета темпами

    Влияние конфликта России и Азербайджана на Армению объяснили

    Названы не ограничивающиеся Украиной темы для диалога Путина и Трампа

    Пушилин рассказал о продвижении на константиновском направлении

    ВСУ четвертый раз за утро попытались атаковать Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости