В Министерстве войны США нашли применение деньгам на помощь Украине

NYT: Хегсет считает, что деньги для Украины должны уйти в Тихоокеанский регион

Министр войны США Пит Хегсет с момента своего назначения на пост считает, что деньги на помощь Украине должны направляться в Тихоокеанский регион. Об этом сообщает издание The New York Times.

По данным источников, эти взгляды появились у чиновника благодаря его заместителю Элбриджу Колби, который является известным специалистом по национальной обороне. Он убежден, что основное внимание необходимо сосредоточить на противостоянии Америки с Китаем.

После того, как Хегсет был назначен на высокий пост, один из учеников Колби Дэн Колдуэлл, занявший пост советника министра, представил ему рекомендации, согласно которым Пентагон должен прекратить поставку ряда боеприпасов, обещанных Киеву еще администрацией экс-президента Джо Байдена.

Кроме того. предполагалось, что запасов Вашингтона недостаточно для того, чтобы реализовать другие военные планы американцев по всему миру. Также речь шла и неиспользовании дополнительных 3,8 миллиарда долларов, которые предназначались для закупки оружия Украине и остались неизрасходованными администрацией Байдена.

Сообщается, что с этими этими рекомендациями Хегсет пришел к главе Белого дома Дональду Трампу. По словам одного из источников газеты, он сказал министру, что он отлично справляется и может самостоятельно принимать подобные решения. Затем министр приказал приостановить военную помощь Киеву.

Ранее в Конгрессе США призвали немедленно уволить Пита Хегсета. По словам члена Палаты представителей США Сета Молтона, он является угрозой национальной безопасности.