13:30, 8 декабря 2025Мир

В Конгрессе США призвали немедленно уволить Хегсета

Конгрессмен Молтон заявил о необходимости немедленной отставки Хегсета
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Brian Snyder / Reuters

Член Палаты представителей США Сет Молтон заявил о необходимости немедленной отставки главы Пентагона Пита Хегсета. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

«Пит Хегсет является угрозой национальной безопасности США. Он также представляет собой юридический и моральный риск для страны... Это беззаконный министр обороны, и его нужно привлечь к ответственности», — сказал конгрессмен.

При этом Молтон отметил, что попытка немедленного отстранения Хегсета может, напротив, укрепить его поддержку со стороны президента США Дональда Трампа, против которого уже дважды выдвигалась резолюция об импичменте во время первого срока.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Хегсет отдал приказ добивать выживших при ударах по судам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы. По информации издания, командир сил специальных операций, руководивший первой атакой на венесуэльское судно в Карибском море, приказал нанести второй удар по выжившим якобы в «соответствии с инструкциями» шефа Пентагона.

