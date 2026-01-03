Реклама

12:59, 3 января 2026Россия

Российский военкор высказался о захвате Мадуро американскими военными

Поддубный: Американцы просто украли президента независимой страны
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Jesus Vargas / picture alliance via Getty Images

Американцы просто украли президента независимой страны. Так захват военными США президента Венесуэлы Николаса Мадуро прокомментировал российский военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Просто украли президента независимой страны. Ни тебе возмущений, ни санкций, ни отмены американской культуры. Просто очередная иллюстрация», — заявил он.

По его словам, это урок всем лидерам стран, которые не уделяют должное внимание экономике и обороноспособности. Военкор добавил, что слабым быть можно, но тогда не выйдет быть независимым.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.

