Российский военкор высказался о захвате Мадуро американскими военными

Поддубный: Американцы просто украли президента независимой страны

Американцы просто украли президента независимой страны. Так захват военными США президента Венесуэлы Николаса Мадуро прокомментировал российский военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Просто украли президента независимой страны. Ни тебе возмущений, ни санкций, ни отмены американской культуры. Просто очередная иллюстрация», — заявил он.

По его словам, это урок всем лидерам стран, которые не уделяют должное внимание экономике и обороноспособности. Военкор добавил, что слабым быть можно, но тогда не выйдет быть независимым.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.