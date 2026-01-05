Работу дрона с системой «Глаз/Гроза» сняли на видео

Опубликовано видео работы дрона с системой «Глаз/Гроза»

Работу дрона с системой «Глаз/Гроза» сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Оператор БПЛА работает с системой "Глаз/Гроза" без спутниковой связи по опорным пунктам противника», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что передача координат от беспилотного летательного аппарата к артиллерии осуществляется по цифровым каналам. Корректировка идет через «Глаз/Гроза», по картинке с дрона.

