Бывший СССР
05:39, 5 января 2026Бывший СССР

Спецназ «Охотник» уничтожил технику ВСУ в боях за Константиновку и попал на видео

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Спецназ «Охотник» уничтожил технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за Константиновку и попал на видео. Кадры разместил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Операторы FPV-дронов ооСпН «Охотник» 51 гвардейской армии на Константиновском направлении уничтожают бронетехнику, пикапы, роботизированные комплексы, квадроциклы и боевиков ВСУ», — говорится в публикации.

До этого обстановку в атакованном ВСУ Купянске сняли на видео.

Ранее было опубликовано видео уничтожения натовской техники около Красноармейска. На видео показаны фрагменты ликвидации боевиков, позиций, натовской и другой техники, тяжелых дронов-бомбардировщиков, а также систем связи.

