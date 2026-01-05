Спецназ «Охотник» уничтожил технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за Константиновку и попал на видео. Кадры разместил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Операторы FPV-дронов ооСпН «Охотник» 51 гвардейской армии на Константиновском направлении уничтожают бронетехнику, пикапы, роботизированные комплексы, квадроциклы и боевиков ВСУ», — говорится в публикации.
До этого обстановку в атакованном ВСУ Купянске сняли на видео.
Ранее было опубликовано видео уничтожения натовской техники около Красноармейска. На видео показаны фрагменты ликвидации боевиков, позиций, натовской и другой техники, тяжелых дронов-бомбардировщиков, а также систем связи.