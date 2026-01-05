Спецназ «Охотник» уничтожил технику ВСУ в боях за Константиновку и попал на видео

Спецназ «Охотник» уничтожил технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за Константиновку и попал на видео. Кадры разместил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Операторы FPV-дронов ооСпН «Охотник» 51 гвардейской армии на Константиновском направлении уничтожают бронетехнику, пикапы, роботизированные комплексы, квадроциклы и боевиков ВСУ», — говорится в публикации.

