Бывший СССР
22:28, 4 января 2026Бывший СССР

Мощное уничтожение натовской техники около Красноармейска сняли на видео

Опубликовано видео уничтожения натовской техники около Красноармейска
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Бойцы группировки войск «Центр» активно уничтожают пехоту и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска, Димитрова, а также в Днепропетровской области. Видео разместил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видео показаны фрагменты ликвидации боевиков, позиций, натовской и другой техники, тяжелых дронов-бомбардировщиков, а также систем связи.

Ранее было опубликовано видео прилетов ФАБов по позициям ВСУ в Сумской области.

До этого стало известно, что воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять фугасные авиабомбы с реактивным двигателем и усовершенствованной системой навигации.

