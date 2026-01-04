Мощное уничтожение натовской техники около Красноармейска сняли на видео

Бойцы группировки войск «Центр» активно уничтожают пехоту и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска, Димитрова, а также в Днепропетровской области. Видео разместил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видео показаны фрагменты ликвидации боевиков, позиций, натовской и другой техники, тяжелых дронов-бомбардировщиков, а также систем связи.

Ранее было опубликовано видео прилетов ФАБов по позициям ВСУ в Сумской области.

До этого стало известно, что воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять фугасные авиабомбы с реактивным двигателем и усовершенствованной системой навигации.