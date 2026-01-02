Реклама

07:24, 2 января 2026

Мощные прилеты ФАБов по позициям ВСУ в Сумской области сняли на видео

Опубликовано видео прилетов ФАБов по позициям ВСУ в Сумской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Мощные прилеты фугасных авиационных бомб (ФАБ) по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области сняли на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Зов Аида».

Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять фугасные авиабомбы с реактивным двигателем и усовершенствованной системой навигации.

До этого уничтожение иностранных наемников в Купянске сняли на видео. Российские войска продолжают отражать контрнаступление ВСУ на ряде участков в районе населенного пункта.

