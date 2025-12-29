Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:25, 29 декабря 2025Бывший СССР

Уничтожение иностранных наемников в Купянске сняли на видео

ВСУ перебросили в Купянск иностранных наемников и спецназ, пытаясь отбить город
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Купянск иностранных наемников и спецназ, пытаясь отбить город. Видео публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Уточняется, что в Харьковской области идут тяжелые бои. Российские войска продолжают отражать контрнаступление ВСУ на ряде участков в районе Купянска.

«В контрударе ВСУ участвуют иностранные наемники (преимущественно из Латинской Америки), силы специального назначения ГУР и подготовленные ВСУ резервы из мобилизованных, а также переброшенные с других участков бригады», — говорится в публикации.

Кроме того, подчеркивается, что ВСУ продолжает пользоваться плохой «нелетной» погодой, чтобы ввести в город как можно больше сил во время, когда работа российских дронов затруднена.

Ранее техничное уничтожение украинской гаубицы сняли на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слава богу, не дали им Tomahawk». Трамп в шоке от попытки ВСУ ударить по резиденции Путина. Что об этом говорят в России и мире

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Зеленский предрек исход референдума по выводу войск из Донбасса

    В Крыму атаку ВСУ на резиденцию Путина назвали безумным актом терроризма

    Трамп раскрыл потери ВСУ

    Бывший финский депутат получил убежище в России

    Захарова заявила о желании США спасти «остатки Украины»

    Захарова объяснила значение атаки на резиденцию Путина для Трампа

    Захарова прокомментировала перемирие между Таиландом и Камбоджей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok