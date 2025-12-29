ВСУ перебросили в Купянск иностранных наемников и спецназ, пытаясь отбить город

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Купянск иностранных наемников и спецназ, пытаясь отбить город. Видео публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Уточняется, что в Харьковской области идут тяжелые бои. Российские войска продолжают отражать контрнаступление ВСУ на ряде участков в районе Купянска.

«В контрударе ВСУ участвуют иностранные наемники (преимущественно из Латинской Америки), силы специального назначения ГУР и подготовленные ВСУ резервы из мобилизованных, а также переброшенные с других участков бригады», — говорится в публикации.

Кроме того, подчеркивается, что ВСУ продолжает пользоваться плохой «нелетной» погодой, чтобы ввести в город как можно больше сил во время, когда работа российских дронов затруднена.

