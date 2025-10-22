Наука и техника
12:04, 22 октября 2025Наука и техника

Названы цели на Украине для новых ФАБов

Новые ФАБы смогут поражать цели в Одесской, Сумской и Днепропетровской областях
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять фугасные авиабомбы (ФАБ) с реактивным двигателем и усовершенствованной системой навигации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источники канала рассказали, что новые ФАБы созданы на основе реактивной ракеты Х-38. Они получили суженный корпус и аэродинамические крылья, благодаря чему ракеты можно запускать на расстояние до 200 километров. Также инженеры увеличили топливный объем и улучшили навигационный модуль.

После апгрейда дальность полета фугасных авиабомб увеличилась в 3-5 раз. В разговоре с Mash неназванные эксперты рассказали, что с помощью новых ФАБов можно поражать объекты противника в Одесской, Черниговской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областях.

При этом самолеты, которые переносят авиабомбы, остаются на безопасном удалении от систем противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Ранее замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия выходит на серийное производство бомб с дальностью до 200 километров. Также Скибицкий отметил их устойчивость к помехам украинских систем противовоздушной обороны.

