00:45, 5 января 2026Бывший СССР

Обстановку в атакованном ВСУ Купянске сняли на видео

Юлия Мискевич
Обстановку в атакованном Вооруженными силами Украины (ВСУ) Купянске сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«ВСУ продолжают мощное наступление на город в Харьковской области уже несколько месяцев, пытаясь отбить его», — подчеркивается в публикации.

Уточняется, что в первые дни нового года интенсивность атак ВСУ резко снизилась.

Ранее было опубликовано видео уничтожения натовской техники около Красноармейска. На видео показаны фрагменты ликвидации боевиков, позиций, натовской и другой техники, тяжелых дронов-бомбардировщиков, а также систем связи.

