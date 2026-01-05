Обстановку в атакованном ВСУ Купянске сняли на видео

Опубликовано видео обстановки в Купянске, за который идут ожесточенные бои

Обстановку в атакованном Вооруженными силами Украины (ВСУ) Купянске сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«ВСУ продолжают мощное наступление на город в Харьковской области уже несколько месяцев, пытаясь отбить его», — подчеркивается в публикации.

Уточняется, что в первые дни нового года интенсивность атак ВСУ резко снизилась.

Ранее было опубликовано видео уничтожения натовской техники около Красноармейска. На видео показаны фрагменты ликвидации боевиков, позиций, натовской и другой техники, тяжелых дронов-бомбардировщиков, а также систем связи.