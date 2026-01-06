Реклама

Стармер пообещал давить на Россию

Стармер: Британия продолжит давить на российских нефтетрейдеров
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Martyn Wheatley / i-Images / Global Look Press

В 2026 году Великобритания продолжит оказывать давление на Россию. Такое обещание дал британский премьер-министр Кир Стармер на пресс-конференции.

По его словам, Лондон продолжит поддерживать Украину, чтобы гарантировать, что Киев получит все необходимое оборудование «для продолжения борьбы».

«И мы продолжим оказывать давление на Россию, включая дальнейшие меры в отношении нефтетрейдеров и операторов теневого флота», — сказал политик.

Ранее Стармер заявил, что Великобритания и Франция создадут военные базы по всей территории Украины после прекращения огня. Помимо этого, Париж и Лондон хотят построить охраняемые склады техники и оружия для украинской армии.

