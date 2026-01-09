Реклама

Бывший советник Трампа рассказал о коррумпированности Зеленского

Виктория Кондратьева
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Stringer / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение можно считать полностью коррумпированными. На это указал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в интервью РИА Новости.

«Зеленский полностью коррумпирован. Люди вокруг него тоже коррумпированы», — подчеркнул он.

По словам экс-советника американского лидера, уровень коррупции очень высок по всей Украине. При этом Майк Флинн подчеркнул, что не понимает, почему в администрации США говорят о необходимости поддерживать украинское руководство. Владимира Зеленского и его «приспешников» политик прямо назвал «жуликами».

Ранее Майк Флинн посчитал Владимира Зеленского диктатором. По его словам, украинский лидер может арестовать любого человека в стране.

