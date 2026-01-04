Реклама

Экс-советник Трампа жестко высказался о Зеленском

Бывший советник Трампа Флинн назвал Зеленского диктатором
Марина Совина
Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн назвал Владимира Зеленского диктатором. С критикой в адрес политика он выступил в разговоре с РИА Новости.

Флинн отметил, что Зеленский арестовывает каждого человека, чьи взгляды отличаются от его, включая депутатов Верховной Рады. «Если вы в Раде и являетесь частью партии оппозиции, то вас, вероятно, арестуют», — указал он.

Ранее Флинн призвал арестовать Зеленского и его ближайшее окружение, а также расследовать многолетние растраты десятков миллиардов долларов на «совершенно бесполезную войну, развязанную коррумпированными глобалистами».

