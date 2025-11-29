Экс-советник Трампа Флинн призвал арестовать Зеленского и его окружение

Бывший советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн призвал арестовать украинского лидера Владимира Зеленского и его ближайшее окружение. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х.

«Главный неудачник Зеленский должен быть арестован вместе со своим коррумпированным окружением. Америке сейчас нужно найти способы добиться мира, да, с помощью силы, но мира», — сказал он.

Чиновник также потребовал расследовать многолетние растраты десятков миллиардов долларов на «совершенно бесполезную войну, развязанную коррумпированными глобалистами».

Ранее Флинн призвал США немедленно прекратить участие в украинском конфликте. «Война на Украине проиграна, и США должны пересмотреть все решения, принятые при администрации [экс-президента Джо] Байдена», — подчеркнул он.