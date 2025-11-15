Экс-советник Трампа Флинн: Запад проиграл в конфликте на Украине

Страны Запада проиграли в конфликте на Украине. Такое заявление сделал экс-советник американского президента Дональда Трампа, отставной генерал США Майк Флинн в соцсети Х.

«Война на Украине проиграна, и США должны пересмотреть все решения, принятые при администрации Байдена», — подчеркнул он, комментируя высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о коррупционном скандале в Киеве в сфере энергетики.

Флинн призвал Соединенные Штаты немедленно прекратить участие в украинском конфликте. «Это катастрофа», — добавил он.

Ранее Виктор Орбан заявил, что отказывается поддерживать Киев после коррупционного скандала с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он добавил, что «военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена».