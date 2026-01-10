Трамп захотел получить несколько Нобелевских премий

Трамп хочет получить по Нобелевской премии за каждый остановленный им конфликт

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нужно вручить по по Нобелевской премии мира за каждый остановленный им конфликт. Об этом он высказался на встрече с руководителями американских нефтегазовых компаний, трансляция ведется на YouTube.

«Я имею в виду, что надо получать Нобелевскую премию за каждую остановленную войну», — сказал Трамп. Он подчеркнул, что «никто в истории» не заслуживает эту премию больше него.

Рассуждая об этом, политик отметил, что она была присуждена экс-президенту США Бараку Обаме, «но он до сих пор понятия не имеет, за что он ее получил».

Ранее глава США заявил, что смог «в одиночку» остановить восемь войн, и назвал глупым решение Норвегии не присуждать ему Нобелевскую премию мира.