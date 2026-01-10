Реклама

Трамп захотел получить несколько Нобелевских премий

Трамп хочет получить по Нобелевской премии за каждый остановленный им конфликт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bonnie Cash / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нужно вручить по по Нобелевской премии мира за каждый остановленный им конфликт. Об этом он высказался на встрече с руководителями американских нефтегазовых компаний, трансляция ведется на YouTube.

«Я имею в виду, что надо получать Нобелевскую премию за каждую остановленную войну», — сказал Трамп. Он подчеркнул, что «никто в истории» не заслуживает эту премию больше него.

Рассуждая об этом, политик отметил, что она была присуждена экс-президенту США Бараку Обаме, «но он до сих пор понятия не имеет, за что он ее получил».

Ранее глава США заявил, что смог «в одиночку» остановить восемь войн, и назвал глупым решение Норвегии не присуждать ему Нобелевскую премию мира.

