10:37, 10 января 2026Бывший СССР

В украинском городе произошел блэкаут

В Днепропетровске произошел блэкаут после ночных ударов по инфраструктуре
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ukrainian Emergency Service / AP

В Днепропетровске (украинское название — Днепр) произошел частичный блэкаут после ночных ударов беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале «Политика Страны».

По данным канала, дроны атаковали энергетическую инфраструктуру города. В результате ударов пропал свет и начался сильный пожар. По состоянию на утро субботы, 10 января, перебои с электроснабжением сохраняются.

Ранее масштабный блэкаут произошел в Киеве. В столице крылатые ракеты «Калибр» нанесли удары по ключевым энергетическим объектам — ТЭЦ-6, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.

