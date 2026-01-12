Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:37, 12 января 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на начавшийся во Франции набор добровольцев на военную службу

Сенатор Джабаров: Набор на добровольную службу во Франции — это дело республики
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Начавшийся набор на добровольную военную службу во Франции — это внутренне дело республики, но военный контингент на Украине или прилегающих территориях станет законной целью для России, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Это внутренне дело Франции. Они могут объявлять любые наборы — добровольные и недобровольные по призыву. Это нас не касается. Другое дело, что если речь о коалиции желающих (…) Тогда жаль этих людей, потому что в принципе становятся нашей военной целью. Я надеюсь, что французский президент это понимает», — сказал Джабаров.

По его словам, набор на добровольную военную службу проводится демонстративно, поэтому реагировать нужно спокойно. Он подчеркнул, что французские военные станут законной целью России, в случае их размещения на территории Украины.

Ранее глава Минобороны Франции Катрин Вотрен сообщила о том, что во Франции начался набор на прохождение добровольной военной службы. Также в ходе пресс-конференции глава Генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон подчеркнул, что участники программы будут проходить службу исключительно на территории страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Даже не были подключены к радарам». С-300 и «Буки» не защитили Мадуро от налета США. Кто виноват в провале обороны Венесуэлы?

    Москвичку наказали за голосовое сообщение. За какие еще сообщения в мессенджерах и соцсетях могут вызвать в суд

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Артемий Лебедев раскрыл последствия ограничений на въезд россиян для Прибалтики

    Раймонд Паулс пошутил о доходах Леонтьева

    Раскрыт неожиданный союзник похудения

    Российские водители приобрели более трех тысяч «Белых карт»

    Продажи Volkswagen обвалились в Китае

    ФССП раскрыла срок Долиной на добровольную передачу квартиры

    Стюардесса частного самолета раскрыла размер своей зарплаты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok