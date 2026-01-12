Во Франции объявили о начале набора на добровольную военную службу

Глава Минобороны Франции Вотрен объявила о наборе на добровольную военную службу

Во Франции начался набор людей на прохождение добровольной военной службы. Об этом объявила глава Минобороны страны Катрин Вотрен в ходе пресс-конференции, запись трансляции доступна на странице ведомства в социальной сети X.

«Сегодня, 12 января 2026 года, мы начинаем набор молодых добровольцев в первую когорту, которые вступят в ряды наших вооруженных сил», — сказала она.

Также в ходе пресс-конференции глава Генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон подчеркнул, что участники программы будут проходить службу исключительно на территории страны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что в республике введут добровольную военную службу начиная с лета 2026 года. Служба будет длиться десять месяцев и будет ориентирована на молодых людей в возрасте от 18 до 19 лет. При этом парламент, как отмечается, сможет привлекать «дополнительные ресурсы помимо добровольцев» в случае «серьезного кризиса».