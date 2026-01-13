Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:35, 13 января 2026Бывший СССРЭксклюзив

Названы последствия невыплаты кредитов МВФ Украиной

Политолог Жарихин: МВФ может простить долги Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Серьезных последствий невыплаты кредитов Международному валютному фонду (МВФ) Украиной ждать не стоит, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Владимир Жарихин. Он не исключил, что задолженности могут простить в рамках урегулирования конфликта.

«Пока МВФ командуют американцы, никаких значимых последствий для Украины не будет. Это все же не нейтральная международная организация, которая действует исключительно в рамках своего внутреннего устава — она уже неоднократно делала послабления для различных стран, когда это было выгодно США», — напомнил политолог.

Он добавил, что влияние на МВФ имеют преимущественно представители Демократической партии США, лояльно относящиеся к Украине и ее руководству.

«Не исключаю также, что в плане по мирному урегулированию украинского конфликта также есть пункт о прощении всех долгов», — допустил Жарихин.

Ранее стало известно, что власти Украины просрочили выплату МВФ свыше 170 миллионов долларов. Срок погашения задолженности истек в понедельник, 12 января, в 00:00 по времени Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Умирали по три ребенка за сутки». В российском роддоме произошла массовая гибель младенцев. Что известно?

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В США перевернули пирамиду питания. Что это значит

    Два десятка стран отказались от российской пшеницы

    Российский роддом после трагедии с младенцами попал на видео

    Более сотни россиян вновь остались без багажа после отпуска по вине авиакомпаний

    В Лувре ужесточили правила посещения музея для иностранцев

    Названо имя капитана захваченного США танкера «Маринера»

    В США разочаровались российским Су-57

    Появились подробности о смерти младенцев в роддоме Новокузнецка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok