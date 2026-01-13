Украина просрочила выплату МВФ по многомиллионному долгу

РИА Новости: Украина просрочила многомиллионную выплату МВФ

Власти Украины просрочили выплату Международному валютному фонду (МВФ) в общей сложности свыше 170 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на платежный график МВФ.

Срок погашения задолженности истек в понедельник, 12 января, в 00:00 по времени Вашингтона. Киев должен был выплатить часть задолженности в размере 125,7 миллиона СДР (специальные права заимствования; расчетная единица фонда). Сообщается, что речь идет о возврате средств, которые предоставлены по кредитной программе МВФ, финансируемой за счет ресурсов государств-членов фонда.

По данным на утро вторника, 13 января, информация с подтверждением поступления средств в календаре фонда отсутствует.

Согласно графику МВФ, в следующий раз Украина обязана выплатить 62,5 миллиона СДР 24 февраля 2026 года.

Ранее стало известно, что дефицит счета платежного баланса Украины к концу 2025 года достиг исторического рекорда. Сообщалось, что дефицит вырос до 30 миллиардов долларов.